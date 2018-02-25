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25 Şubat 2018 18:49

Gazişehir Gaziantep-Denizlispor maçı ardından

TFF 1.

Gazişehir Gaziantep-Denizlispor maçı ardından

25 Şubat 2018 18:49

Lig’in 24. haftasında Gazişehir Gaziantep, Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maça iyi başladıklarını ancak 10 kişi kaldıktan sonra oyun planlarının değiştiğini belirterek, "Çok iyi başladık maça, baskılı, istekli. Taraftarımız da bu soğuk havada bizi desteklemeye geldi. Pozisyonlar bulduk. Özellikle ilk yarıda 3 net pozisyon var. Bunları değerlendirsek belki farklı olacaktı. İkinci yarı da çok baskılı başladık. Taki Tugay kırmızı kart görene kadar. Kırmızı karttan sonra da oyuncularımız yine çok iyi oynadı. Oyuncularımız galibiyeti kovalardı. O ana kadar pozisyon vermediğimiz maçta rakibimiz kontra ataktan gol buldu. Takımımız çok büyük efor sarf etti. Düşündüklerimiz oyun adına müdahale adına vardı ama skor olarak olmadı. Cumartesi günü Giresunspor maçı var artık bu maça hazırlanacağız. Ne kadar mücadele ederseniz edin, pozisyonu gole çeviremeyince sonuç bu oluyor" dedi.



Denizlispor cephesi


Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise, “Bugünkü müsabaka, ligin en formda ekibine karşı oynana bir maçtı. Deplasmanda böyle bir maçtan puan almak bizim için çok sevindirici. Rakibi iyi analiz ettik. Oyundaki iki oyuncumuzun zorunlu değiştirmemiz bizi endişelendirdi. Rakipte bir oyuncunun kırmızı kart görmesi maçı bizim lehimize değiştirdi. Aslında sayısal üstünlükler her zaman kazanç germez ama bu maçta bizim için yararlı oldu. Kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu




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