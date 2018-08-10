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10 Ağustos 2018 15:58

Gazişehir Gaziantep, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

10 Ağustos 2018 15:58

Lig’in ilk haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep kendi tesislerinde sürdürdüğü hazırlıkları tamamladı.


Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarla son buldu.


Denizlispor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Denizli’ye hareket edecek. Yarın maç öncesi son çalışmasını Denizli’de hafif bir antrenmanla sonlandıracak olan Gazişehir Gaziantep daha sonra kampa girerek 12 Ağustos Pazar günü 21.45’te oynanacak olan Denizlispor maçının saatini beklemeye başlayacak.




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