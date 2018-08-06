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06 Ağustos 2018 17:58

Gazişehir Gaziantep, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

06 Ağustos 2018 17:58

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2018-2019 sezonunun 1. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Gazişehir tesisinde sürdürüyor.


Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlıların antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra salonda güç ve kuvvetlendirme hareketleriyle devam etti.


12 Ağustos Pazar günü Denizlispor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını cuma gününe kadar günde çift çalışmayla sürdürecek olan Gazişehir Gaziantep, daha sonra maç için bu kente hareket edecek.




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