Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni Başkanı Konukoğlu oldu

Kulübün yeni başkanı Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu oldu.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni yönetimi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Genel kurul ile belirlendi. Yapılan seçimde Kulübün başkanlığına Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu seçildi. Başkanlığı Konukoğlu’na devreden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak, görev yaptığı 3 sene boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Gaziantep’in futbolda hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Toprak, Adil Konukoğlu’na başarılar diledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Gaziantep’in sporda da hakkettiği yeri bulacağını belirtti.

“Gaziantep sporda hak ettiği yeri bulacak”

Genel kurula katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’in sporda hak ettiği yere geleceğine inandığını belirterek, “Gazişehir Futbol Kulübü inanıyorum ki daha güçlü şehir desteğiyle birlikte başarılı olacaktır. Gazişehrimizin bütün alanlarda başarısı çok önemli, çünkü küresel olarak şehirlerin rekabet ettiği markalaşmanın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Gazişehrimizin aslında birçok spor dallarında ama özellikle de çok popüler olan futbolda hak ettiği yeri alması, yani potansiyeline gücüne uygun bir noktada yer alması şehrimiz açısından çok önemlidir. Cumhuriyet tarihi boyunca bin 500 spor tesisi yapılmış bizim hükumetimiz döneminde bin 700 tesisi bitirdik. Bu bizim spora verdiğimiz önemi gösteriyor. Yeni yönetime başarılar dilerim" dedi.

"İki takımımızı da Süper Lig’de görmek istiyoruz"

Yeni Başkan Adil Sani Konukoğlu, hem Gaziantepspor hem de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü Süper Lig’de görmek istediklerini söyleyerek, “Gaziantep’te birlik ve beraberliği gösterdiğimiz zaman, bugüne kadar neleri başardığımız Gaziantep halkı olarak ortadadır. Biz birlik içerisinde olduğumuz takdirde bu işi de hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin desteğiyle inşallah yönetim kurulundaki bütün arkadaşlar gecemizi gündüzümüze katarak, Gazişehir Futbol Kulübünü olması gereken yere birlikte getireceğiz. Gaziantep’in Süper Lig’de takımı yok, ama iki tane güzide PTT 1. Lig’de takımı var. İnşallah önümüzdeki yıl iki takımı da beraber el ele Süper Lig’de görmek istiyoruz ve bunu da birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Transferlerimizi yapalım, takımımızı oluşturalım, daha sonra kulübün gidişatı ile ilgili ne yapacağımızı kulüp içerisinde çalışmalarımızı yapacağız ve üye kayıtlarımıza o zaman başlayacağız” dedi.

“Gaziantepspor birinci, Futbol Kulübü de ikinci olsun”

Gaziantep Valisi Vali Yerlikaya, Genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Artık şehir futboluna yeni bir sayfa açılıyor. Gaziantep neyi hedeflediyse, şehir ile beraber başaramadığı bir işe ben tanıklık etmedim. Adil Başkanımız, sizlerin oylarıyla Gazişehir Futbol Takımı’nın başkanı seçildi. Adil beyin bu takımı iki defa 1. Lig’e götürme başarısı var. Abdulkadir beye dedik ki, bir yıl daha bu tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Kalbimiz her iki takımdan yanadır. Gaziantepspor daha tecrübelidir. İnşallah onlar 1., biz 2. olarak el ele tutup 1. Lig’e çıkarız” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:

"Adil Sani Konukoğlu, Abdulkadir Çıkmaz, Ahmet Tiryakioğlu, Alpaslan Özgüçlü, AV. Murat Güneri, Aydın Erbay, Beyhan Hıdıroğlu, Celal Kadooğlu, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan, Filiz Evran Gökhan Çeliktürk, Hakan Aslansoy, Halit Acar, Haluk Kalyoncu, Hanifi Şireci, Hülya Akkaya, İbrahim Buğur, Mahmut Uğur Ziylan, Mehmet Cihan Koçer, Mehmet Şeker, Mesut Çakmak, Mustafa Topçuoğlu Müslüm Özmen, Ömer Küsbeoğlu, Ömer Şahin, Sedat Özdinç, Selami Memiş, Settar Konukoğlu ve Yusuf Ziya Demsoy seçildi."

Genel Kurul toplantısına, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanayi Odası ve Kulübün yeni Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Şahinbey Balediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Genel kurul toplu fotoğrafla sona erdi.