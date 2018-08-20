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20 Ağustos 2018 17:59

Gazişehir Gaziantep, Günay Güvenç’i kadrosuna kattı

Gazişehir Gaziantep, bir dönem Beşiktaş forması da giyen başarılı file bekçisi Günay Güvenç’i kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, Günay Güvenç’i kadrosuna kattı

20 Ağustos 2018 17:59


Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun da katıldığı törende kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.


25 Haziran 1991 yılında Almanya’nın Neu-Ulm şehrinde dünyaya gelen Günay Güvenç, SSV Ulm alt yapısında başladı. Daha sonra Stuttgarter Kickers’e transfer olan Günay, 2014 yılında buradan Beşiktaş’a transfer oldu. Deneyimli file bekçisi daha sonra Adanaspor ve Göztepe formalarını terletti. Göztepe formasıyla Spor Toto 1. Lig şampiyonluğunun kazanılmasında önemli rol oynayan Günay, kariyerinde 147 resmi müsabakaya çıkıp, bu karşılaşmaların 46’sında kalesini gole kapatmayı başardı.




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