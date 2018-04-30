Gazişehir Gaziantep ikinci kez Play-Off’ta oynayacak

Lig’de bitime bir hafta kala play-off oynamayı garantileyen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü tarihinde ikinci kez bunu başarmış oldu.

2005-2006 sezonundan bu yana aralıksız 13 yıldır mücadele ettiği birinci ligde genelde orta sıralarda yer alan kırmızı-siyahlı ekip, daha önce 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 57 puanla ligi üçüncü sırada bitirip Play-Off’lara kalmıştı. O dönem ki ismi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, renkleri ise Mavi-Beyaz olan Güneydoğu ekibi, Tavşanlı Linyitspor, Çaykur Rizespor ve Orduspor gibi takımların yer aldığı Süper Lig’e yükselme maçlarında sıralamaya göre Tavşanlı Linyitspor’la eşleşmişti. Play-Off ilk maçında deplasmanda Tavşanlı Linyitspor’u 2-1 mağlup eden Gazişehir, Gaziantep’te oynanan ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen attığı iki deplasman golü avantajıyla finale kalmıştı. Finalde Çaykur Rizespor’u toplamda 7-3’lük skorla mağlup eden Orduspor’a rakip olan Erol Azgın yönetimindeki Gazişehir, hem dar kadrosu, hem de yaşadığı sıkıntılar nedeniyle büyük bir sürpize imza atmıştı.

Gazişehir ile Orduspor’un karşılaştığı 2010-2011 sezonu play-off final karşılaşması Ankara 19 Mayıs Satadı’nda oynanmış, maçı hakem Fırat Aydınus yönetmişti. Büyük heyecana sahne olan maçı 89. dakikada Ahmet Kuru’nun attığı golle 1-0 kazanan Orduspor Süper Lig’e yükselmiş, Süper Lig şansını son maçın son dakikalarında kaybeden Gazişehir ise büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Lig’de 13 yıldır mücadele eden Gazişehir, bu sezon oynayacağı play-off müsabakaları ile ikinci kez bu tecrübeyi yaşamış olacak. Kırmızı-Siyahlılar, son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki sıralamalarına göre belirlenecek play-off eşleşmelerinden sonra Süper Lig hedefine ulaşmak için gayret gösterecek.