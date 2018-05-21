Gazişehir Gaziantep ikinci kez Süper Lig şansını kaçırdı

Lig Play-off Finali’nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a penaltılar sonucu 5-4 mağlup olan Gazişehir Gaziantep’te üzüntü ve sessizlik hakim. Tarihinde ikinci kez Süper Lig için Play-off oynayan Gazişehir, bu iki finali de kaybederek büyük bir şok yaşadı.

2005-2006 sezonundan bu yana aralıksız 13 yıldır Lig’de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, daha önce 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 57 puanla ligi üçüncü sırada bitirmiş ve Play-off’lara kalmıştı. O dönemki ismi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, renkleri ise mavi-beyaz olan Gazişehir Gaziantep, play-off aşamasında yer alan Tavşanlı Linyitspor, Çaykur Rizespor ve Orduspor gibi takımlardan sıralamaya göre Tavşanlı Linyitspor’la eşleşmişti. Play-off ilk maçında deplasmanda Tavşanlı Linyitspor’u 2-1 mağlup eden Gazişehir, evinde oynadığı ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen attığı iki deplasman golü avantajıyla finale kalmıştı. Finalde Çaykur Rizespor’u toplamda 7-3’lük skorla mağlup eden Orduspor’a rakip olan Gazişehir, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçı 89. dakikada Ahmet Kuru’nun attığı golle 1-0 kaybederek Süper Lig şansını son maçın son dakikalarında yitirmiş ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Bu sene ise ligde oynadığı 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi sezonu 53 puanla bitirerek play-off oynama hakkı elde etmişti. Play-off yarı finalinde Boluspor’la eşleşen Gazişehir, kendi sahasındaki ilk maçı 1-0, deplasmandaki rövanşı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Gazişehir Gaziantep, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçı penaltılar sonucu 5-4 kaybedip ikinci kez hüsran yaşayarak Süper Lig hayaline kavuşamadı.

Tarihinde ikinci kez çok yaklaştığı Süper Lig şansını kaçıran Gazişehir’de teknik kadro, futbolcular, yönetim ve taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Gazişehir’de özellikle Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda maçı dev ekrandan izleyen binlerce taraftar üzüntüden kahrolurken, bazı taraftarlar ise gözyaşlarını tutamadı.