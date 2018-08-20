Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor maçının ardından

Ligin ikinci haftasında sahasında İstanbulspor’u konuk eden Gazişehir Gaziantep beraberliğe razı oldu. İki takım Yonathan Del Valle ve İbrahim Yılmaz’ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan maça daha etkili başlayan Gazişehir Gaziantep 31. dakikada Del Valle’nin şık golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan İstanbulspor üst üste geliştirdiği atakların meyvesini 83. dakikada İbrahim Yılmaz’ın kafa vuruşuyla alarak maçı berabere bitirmeyi başardı. Bu sonucun ardından iki takım ikinci haftanın sonunda puanlarını dörde çıkardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkrıkçı, "Gazişehir’in bütün planlarını bir hafta içinde çalıştık ama tabi sahada herşey daha farklı oluyor. İkinci özellikle Onur’u oyuna alarak orta sahayı biraz daha kalabalık tuttuk. Bu şekilde oyunu biraz daha dengeledik ve daha fazla pozisyob bulduk. Sonuç itibariyle maçı berabere bitirdik. Önümüzdeki hafta inşallah daha iyi bir sonuç alıp, daha iyi galibiyetler elde ederiz" dedi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Şimdi sizin de gördüğünüz gibi oyun üstünlüğünü tamamen elinde tutan bir Gazişehir vardı. İlk yarı 2-0, 3-0 gibi farklı skorlarla içeri girebilirdik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı ise rakip çok oyunu riske etti ama biz kontrol edemedik. Diziliş ve değişiklerle çok fazla öne geldiler. Bu bizim için bir fırsattı, o nedenle iki oyuncu değişikliği yaptık. Alanı kontrol edebilecek bu iki oyuncuyla skoru çoğaltma hedefimiz vardı ve bunu da yakaladık ama fırsatları değerlendiremedik. Maçı kazanmak için çok fırsat vardı ama 1-0’lık skor çok tehlikelidir. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık" dedi.