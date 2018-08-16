Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

Lig’in 2. haftasında İstanbulspor’u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Kayseri bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Önder Yılmazı’n yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın eski takımı İstanbulspor’a karşı yeni takımının başında çıkacağı ilk maç olma özelliğini taşıyan karşılaşma pazar günü saat 21.45’de oynanacak.