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09 Temmuz 2018 18:43

Gazişehir Gaziantep Kubilay Aktaş’ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep Kubilay Aktaş’ı kadrosuna kattı

09 Temmuz 2018 18:43

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, son olarak İstanbulspor forması giyen başarılı futbolcu Kubilay Aktaş’ı kadrosuna kattı.


Geçen yılın dikkat çeken genç orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş, Gazişehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı törene minik kardeşi Ahmet ile birlikte katıldı.


29 Ocak 1995 tarihinde Fransa’nın Saint-Priest şehrinde dünyaya gelen Kubilay Aktaş, futbola St-Etienne alt yapısında başladı. 2015 yılında Türkiye’ye dönen genç futbolcu sırasıyla Kasımpaşa, Boluspor ve son olarak İstanbulspor formalarını giydi. 2017-2018 sezonunda İstanbulspor ile lig ve kupada toplam 37 maça çıkan Aktaş, bu maçların 35’inde ilk 11’de sahaya çıkıp, büyük çoğunluğunda 90 dakika sahada kaldı. Aktaş, geçen sezon oynadığı maçlarda 1 gol, 1 asistlik performansa imza atmıştı.




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