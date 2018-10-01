Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maçının ardından

Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep, sahasında Osmanlıspor'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. Maç sonu her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay her geçen gün dirençlerinin arttığını belirterek, “Bu maçta Favori Gazişehir Gaziantep'ti. Ama uzun süreden beri yükselen bir fiziksel değerimiz var oyunu ikinci bölgede kabul ettik. Kora kor mücadeleye direnç gösterdik. Sonuçta 3 puanı biz aldık. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yalçın Koşukavak istifa sinyali verdi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, “İç sahada ikinci mağlubiyetimizi aldık. Skor üretemiyoruz. Bugün savunma hatasından gol yedik. Basit goller yerseniz iç sahada 2 gol atsak da kurtarmaz. Ben asla futbol felsefemden vazgeçmem. Modern futbolu seviyorum. Rakibimiz kontra atak futbolu oynadı. Başkanla konuşurum sonra beraber karar veririz başkanın takdirine kalmıştır. Taraftarın istifa tezahüratında haklıdır. Ben de üstüme düşeni yapacak kadar erdemliyim” diye konuştu.