Gazişehir Gaziantep play-off hazırlıklarını tamamladı

Lig play-off yarı final rövanşında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde saat 17.00’de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Gazişehir, son antrenmana ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlarken, çalışmalarını 5’e 2 pas varyasyonlarıyla sonlandırdı. Kırmızı-siyahlılar, 1-0’ın rövanşında 15 Mayıs Salı günü saat 20.00’de karşılaşacağı Boluspor maçının saatini beklemeye başladı.

Bu arada Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak maçın hakemi de belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada kritik maçının orta hakeminin Ümit Öztürk olacağı belirtilirken, yardımcı hakemlerin Mehmet Cem Hanoğlu ile Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakemin ise Ali Şansalan olacağı açıklandı.