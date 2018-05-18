Gazişehir Gaziantep taraftarları 100 otobüsle finale çıkarma yapacak

Lig play-off finalinde yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep’te taraftarlar maç bileti almak ve passolig kart çıkarabilmek için passolig noktalarına akın ediyor. Gaziantep’ten 100 otobüsle Bursa’ya gidecek olan Kırmızı-Siyahlı taraftarlar Ramazan ayı ve sıcak havalara rağmen uzun bilet kuyrukları oluşturuyor.

Taraftarların bilet alabilmesi için sabahın erken saatlerinde açılıp geç saatlere kadar açık kalan passolig noktaları son bir kaç gündür yoğun mesai yapıyor. Bu önemli maç için bu gece itibariyle Gaziantep’ten Bursa’ya yaklaşık 100 otobüsün gitmesi planlanıyor. Finaldeki Erzurumspor maçıyla alakalı açıklamalarda bulunan bazı taraftarlar maçı kazanacaklarına olan inançlarını dile getirip Gaziantep’in tekrar süper lige çıkacağını vurguladılar.

Açıklamalarda bulunan taraftarlardan biri, "Bursa’ya gidip şampiyonluğu almak istiyoruz. Büyük bir takım, büyük bir taraftar grubu olarak geliyoruz. Yarınki maç için gidip kupayı alıp şehrimize getireceğiz. Şampiyonluğu şehrimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Biz Gaziantepliler olarak Gaziantepspor’un düşmesiyle büyük üzüntü yaşadık ama Gazişehir’le tekrar Süper Lige çıkacağız" dedi.

Bir başka taraftar ise, "Bugün saat 22.30’da istasyon meydanından otobüslerimiz Bursa’ya hareket edecek. Bütün Gaziantep halkını bekliyoruz. Bütün masraflar taraftar derneğimiz tarafından karşılanıyor. Gelecek taraftarlarımız sadece maç biletlerini kendileri alacak" diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep’in Kırmızı Şahinler isimli taraftar grubu tarafından organize edilen Bursa yolcuğunda taraftarlardan gidiş-geliş için herhangi bir ücret talep edilmemekte. Maç için Bursa’ya gelecek taraftarların sadece maç biletlerini kendileri satın alması gerekiyor.