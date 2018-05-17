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17 Mayıs 2018 12:43

Gazişehir Gaziantep taraftarlarından finale yoğun ilgi

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep taraftarlarından finale yoğun ilgi

17 Mayıs 2018 12:43

Lig play-off final karşılaşması öncesi Gazişehir Gaziantep taraftarları Passolig noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Taraftarlar, Süper Lig’e çıkma yolunda son engeli kalan takımlarını en önemli sınavında yalnız bırakmak istemiyor.


Lig’de 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Gazişehir Gaziantep ile Erzurum Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak play-off final maçına iki gün kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ise bu maçta takımlarını yalnız bırakmamak için uzun ve yoğun bilet kuyrukları oluşturuyor. Özellikle Gazişehir Gaziantep taraftarları Ramazan ayı ve sıcak havalara rağmen Bursa’da oynanacak maça bilet almak için Passolig noktalarına akın ediyor.




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