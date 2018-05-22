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22 Mayıs 2018 12:24

Gazişehir Gaziantep, ulusal kulüp lisansı aldı

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep, ulusal kulüp lisansı aldı

22 Mayıs 2018 12:24

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep daha önce başvurduğu ulusal kulüp lisansı almaya bu sezon sonu itibariyle hak kazandı.


Türkiye Futbol Fedarasyonu’ndan yapılan açıklamada Lig’den ulusal lisans için başvuran kulüplerden Gazişehir Gaziantep ve İstanbulspor’un bu hakkı elde ettiği belirtildi. Federasyonun açıklamasında ulusal kulüp lisansı başvurusunda bulunan 52 kulüp arasında, Spor Toto Süper Lig’den Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Akhisarspor, Lig’den Gazişehir Gaziantep ve İstanbulspor, TFF 2. Lig’den Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Karagümrük, Sancaktepe Belediyespor ve Tuzlaspor’un ulusal lisans almaya uygun olduğu kaydedildi.




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