Gazişehir Gaziantep Yusuf Türk’ü transfer etti

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Türkiye’de transfer tescil döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Fenerbahçe alt yapısında yetişen genç futbolcu Yusuf Türk’ü kadrosuna kattı.

Türkiye’de bu gece saat 23.59 itibariyle sona erecek olan transfer dönemi nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep de bu çerçevede takımdaki eksik noktaları tamamlamak için 20 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Türk’ü kadrosuna katarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun da katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atan genç futbolcunun mutlu olduğu gözlendi.

İzmir’de 13 Şubat 1998 yılında dünyaya gelen Yusuf, futbola Fenerbahçe alt yapısında başladı. 20 yaşındaki genç futbolcu, hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor ve golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yusuf Türk, geçtiğimiz sezonlarda güçlü fiziği ve yüksek hızıyla ön plana çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U21 takımında 12 kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.