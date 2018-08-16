Gazişehir Gaziantep’e Brezilyalı oyuncu

Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Brezilyalı oyuncu Gazişehir’in bu sezonki 11. transferi oldu.

4 Mayıs 1996 yılında Brezilya’nın Araraquara şehrinde dünyaya gelen Igor Wanderson da Silva, futbola Ferroviria kulübünde başladı. Daha sonra Inter de Bebedouro ve Metropolitano takımlarında forma giyen Igor, yüksek hızı ve sert şutlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sol ve sağ kanatta forma giyebilen Sambacı, geçtiğimiz sezon Metropolitano takımında forma giydiği 16 resmi maçta 3 gol atıp, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bu sezon Gazişehir Gaziantep kadrosunda yer alacak olan 22 yaşındaki futbolcu, 7 numaralı formayı terletecek.