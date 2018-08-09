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09 Ağustos 2018 12:29

Gazişehir Gaziantep’in ilk hafta maçını yönetecek hakem açıklandı

Yaklaşık 82 günlük aranın ardından yarın başlayacak olan Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’in ilk hafta maçını yönetecek hakem açıklandı

09 Ağustos 2018 12:29

Lig’de 2018-2019 sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin ilk haftasındaki müsabakalarının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu oldu. Buna göre, 10 Ağustos Cuma günü saat 21.45’de oynanacak Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor maçını Sarper Barış Saka, 11 Ağustos Cumartesi saat 19.30’da oynanacak Boluspor-Osmanlıspor müsabakasını Kutluhan Bilgiç, 21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor maçını Alper Çetin, 21.45’deki Altay-Ümraniyespor maçını Erkan Özdamar, 12 Ağustos Pazar 19.30’daki Giresunspor-Eskişehirspor müsabakasını Hakan Ceylan yönetecek. Pazar günü oynanacak maçlardan saat 19.30’daki Gençlerbirliği-Hatayspor müsabakasında Erkan Engin, saat 21.45’deki Balıkesirspor Baltok-Altınordu maçında Burak Şeker, saat 21.45’deki Denizlispor-Gazişehir Gaziantep müsabakasında Onur Özütoprak düdük çalacak.


13 Ağustos Pazartesi-21.45 İstanbulspor- Afjet Afyonspor maçına ise Yiğit Arslan, hakem olarak atandı.




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