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Gazişehir Gaziantep'te 10 farklı oyuncudan skor katkısı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep süper lig yolunda hedefine emin adımlarla ilerken 11 haftalık süreçte takımdaki 10 oyuncudan gol katkısı alarak rakip filelere 18 gol göndermeyi başardı. Kendi kalesinde ise 6 gol gören kırmızı-siyahlılar, en az gol yiyen 3 takım arasında yer alıyor.


Lig'de heyecan artarak devam ederken, son haftalarda çıkışa geçen Gazişehir Gaziantep, ligde şu ana kadar 10 farklı oyuncudan gol katkısı aldı. Rakip filelere şuana kadar 18 gol atan kırmızı-siyahlılar, ligde en çok gol atan ikinci takım konumunda yer alırken, bu 11 haftalık süreçte kalesinde sadece 6 gol görerek Gençlerbirliği'nin ardından en az gol yiyen takım oldu.


Ligde kadrosunda bulunan 10 farklı oyuncudan skor katkısı alan Gazişehir Gaziantep'te Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan ve Yonathan Del Valle attıkları 3 er golle öne çıkan isimler oldu. Gaziantep ekibinde Seifedin Chabbi ile Igor 2'şer gol, Rydell Poepon, Rıdvan Şimşek, Mehmet Erdem Uğurlu, Kubilay Aktaş ve Okan Derici ise 1'er gol katkısı verdi.


Olumlu istatistiklerle yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Gazişehir Gaziantep, ligin 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

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