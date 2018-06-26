Gazişehir Gaziantep’te 4 imza birden

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz haftalarda kadroda düşünülmeyen pek çok futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar dört oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

Gazişehir yeni transferleri Mahmut Bilir, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç ve Emmanuel Balogun’u kadrosuna kattığını duyurup bu futbolcular için Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun da katıldığı bir imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen imza töreniyle kendilerini kırmızı- siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan futbolcuların keyifli oldukları gözlendi. İmza töreninde Gençlerbirliği’nden transfer edilen Mahmut Bilir ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, Yalçın Kılınç, Balogun ve Rıdvan Şimşek ile de 2’şer yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transferler Mahmut Bilir 42, Rıdvan Şimşek 25, Yalçın Kılınç 5 ve Balogun ise 21 numaralı formaları terletecekler.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Konukoğlu, yeni transferlere yaptığı konuşmada onlara olan güvenlerinin sonsuz olduğunu söyleyerek, yeni sezonda Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkaracaklarına inandığını vurguladı.