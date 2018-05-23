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23 Mayıs 2018 10:27

Gazişehir Gaziantep’te hareketli günler

Süper Lig şansını play-off finalinde penaltı atışları sonucu kaçıran Gazişehir Gaziantep’te hareketli günler yaşanıyor.

Gazişehir Gaziantep’te hareketli günler

23 Mayıs 2018 10:27

Kırmızı-Siyahlı ekipte Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin takımdan ayrıldığı öğrenildi.


Geçtiğimiz hafta oynadığı play-off finalini Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a penaltılarda 5-4 kaybederek Süper Lige çıkma şansını son maçta kaçıran Gazişehir Gaziantep’te yaprak dökümü başladı. Kırmızı-Siyahlı ekipte Teknik Direktör Erkan Sözeri, takımdan ayrıldı. Ligin 8. haftasında Gazişehir Gaziantep’in başına geçen ve takıma play-off finali oynatan Sözeri’nin takımdan ayrıldığı öğrenildi. Takımının başında sezonun ikinci yarısının en başarılı ekiplerinden biri olan Sözeri yeni sezonda yoluna başka takımda devam edecek. Hatta Sözeri’nin Süper Lig’den Spor Toto 1.Lig’e düşen Gençlerbirliği ile anlaştığı ve bir kaç gün içinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.


Gaziantep ekibinde bir diğer ayrılık ise Uğur Akdemir’le gerçekleşti. İki sezondur kadroda yer alan tecrübeli oyuncu sezon sonu itibariyle takımdan ayrıldığını açıkladı. Sezonun ikinci yarısı itibariyle iyi performans gösteren oyunculardan biri olan Uğur Akdemir’in başka takımlarla görüşmek istediği vurgulandı.


Kırmızı-Siyahlı ekibin transfer döneminin açılmasıyla beraber önce teknik direktör belirsizliğini çözeceği sonra da geçtiğimiz sezona oranla daha iyi bir kadro kurup Süper Lig hedefine doğrudan ulaşma peşinde olduğu öğrenildi.




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