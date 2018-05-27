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27 Mayıs 2018 12:22

Gazişehir Gaziantep’te iç transfer görüşmeleri hafta içerisinde başlayacak

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’te iç transfer görüşmeleri hafta içerisinde başlayacak

27 Mayıs 2018 12:22

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te iç transfer görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak.


Play-off finalini kaybederek Süper Lig şansını kaçıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin iç transferde birçok oyuncu ile tekrar anlaşması bekleniyor. Gazişehir’de yeni sezon hazırlıkları ve transfer görüşmeleri için Başkan Adil Sani Konukoğlu’nun yurt dışından dönmesi bekleniyor. Kırmızı-siyahlılarda, pazartesi günü dönmesi beklenen Konukoğlu’nun gelmesiyle birlikte başlayacak olan iç transferde halihazırda sözleşmesi devam eden ve sözleşmesi bitecek 14 futbolcu ile görüşülecek. Yapılacak olan görüşmelerin ardından bu oyunculardan hangilerinin kalıp ve hangilerinin gideceğine karar verilecek.




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