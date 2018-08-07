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07 Ağustos 2018 16:36

Gazişehir Gaziantep’te kombine satışları başladı

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’te kombine satışları başladı

07 Ağustos 2018 16:36

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep’te sezonluk kombine satışları başladı. Lig’de 2018-2019 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen kırmızı-siyahlılar, yeni sezon kombine kartlarını satışa sundu.


Bugün itibariyle passo.com.tr ve passolig gişelerinden satışa sunulan kombine kartları, taraftarlar passolig kartlarına yükleyerek bir sezon boyunca takımlarının iç sahadaki tüm maçlarını takip edebilecekler.


Gazişehir’e destek vermek isteyen taraftarlar kombine kartlara maraton tribünleri için 150 TL, VIP tribün için ise 300 TL’lik bir bedel ödeyerek sahip olabilecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Lig’de oynanacak olan karşılaşmalarda geçerli olacak kombine kartlarını passolig kartı bulunan taraftarlar passolig sitesinden kolaylıkla alabicekken, passoligi olmayan taraftarların ise passolig.com.tr veya Kamil Ocak Stadyumu önünde bulunan passolig satış noktalarından passolig kart çıkartabileceği belirtildi.




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