Gazişehir Gaziantep'te Koşukavak dönemi sona erdi

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Lig'de geçtiğimiz hafta Eskişehirspor ile berabere kalan, hafta içi kupada Erzincanspor'a elenen ve dün oynan 7. hafta karşılaşmasında da kendi sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olan Gazişehir Gaziantep'te bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Koşukavak ile yolların ayrılması kararı alındı.

Koşukavak ile yapılan görüşmelerde de karşılıklı mutabakata varılarak yollar ayrılırken konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan Yalçın Koşukavak ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Yalçın Koşukavak'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.