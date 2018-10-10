Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak dönemi

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz haftalarda kendi sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybettiği maçın ardından Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak ile anlaştı. Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a kulübümüze hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz."