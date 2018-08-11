Gazişehir Gaziantep’te olağanüstü kongre kararı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde olağanüstü genel kurul kararı verildi. 25 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde 4 Eylül Salı günü çoğunluk aranmaksızın genel kurulun toplanacağı açıklandı.

Konu ile ilgili Gazişehir Gaziantep’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin Olağan Üstü Genel Kurulunun Açılış ve Yoklama, Genel Kurul ve Divan Teşkili, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası, Denetim Kurulu Raporlarının Okunması, Dernek Tüzük Değişikliklerinin görüşülmesi, Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi, Yeni Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi, Dilek ve Temenniler ve Kapanış gündemleri ile 25.08.2018 günü saat 18:00’de Dernek Merkezi’nde yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 04.09.2018 tarihinde saat 18:00’de Dernek Merkezi’nde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.