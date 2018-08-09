Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 09:33

Gazişehir Gaziantep’te Özgürcan Özcan’la yollar ayrıldı

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’te Özgürcan Özcan’la yollar ayrıldı

09 Ağustos 2018 09:33

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep’te geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden golcü futbolcu Özgürcan Özcan ile yollar ayrıldı.


Konu ile ilgili Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Özgürcan Özcan ile yollarımız ayrılmıştır. Formamız altında gösterdiği başarı ve emeklerinden dolayı Özgürcan’a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması ile ligde ve kupada toplam 33 maça çıkan Özgürcan Özcan, attığı 12 golle etkili bir performans göstermişti. Sezonun başlamasına günler kala Gazişehir’le yollarını sürpriz bir şekilde ayıran tecrübeli golcü, Lig’in bir diğer ekibi Boluspor’la sözleşme imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç