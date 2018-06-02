Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te teknik direktör arayışları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig’e yükselme şansını play-off finaliyle kaybeden kırmızı-siyahlılarda yeni sezonda kadro yapılanmasının nasıl olacağı, teknik direktör konusu ve nasıl bir kadro kurulacağı konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı. Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran ve yoluna ligi tanıyan, iyi bir hoca ile devam etmek isteyen Gazişehir’de teknik direktör arayışları sürüyor. Gaziantep ekibinde İstanbulspor ile yollarını ayıran Yalçın Koşukavak’ın takımın başına getirileceği iddiaları yansımasına rağmen henüz resmi açıklama yapılmadı. Hoca konusunu bir veya iki hafta içerisinde çözeceği belirtilen Gazişehir’de, yeni hocanın raporuna göre kadro planlamasına da başlayacak.

Kadrosunda bulunan Tugay Kaçar, Pierre Webo, Adam Stachowiak, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Murat Ceylan ve Muhammet Himmet Ertürk gibi pek çok oyuncu ile Mayıs ayı sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Gazişehir’in, bu oyunculardan hangileriyle yoluna devam edip, hangileriyle devam etmeyeceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.