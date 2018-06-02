Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 18:08

Gazişehir Gaziantep’te teknik direktör arayışları sürüyor

Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’te teknik direktör arayışları sürüyor

02 Haziran 2018 18:08

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te teknik direktör arayışları sürüyor.


Spor Toto Süper Lig’e yükselme şansını play-off finaliyle kaybeden kırmızı-siyahlılarda yeni sezonda kadro yapılanmasının nasıl olacağı, teknik direktör konusu ve nasıl bir kadro kurulacağı konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı. Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran ve yoluna ligi tanıyan, iyi bir hoca ile devam etmek isteyen Gazişehir’de teknik direktör arayışları sürüyor. Gaziantep ekibinde İstanbulspor ile yollarını ayıran Yalçın Koşukavak’ın takımın başına getirileceği iddiaları yansımasına rağmen henüz resmi açıklama yapılmadı. Hoca konusunu bir veya iki hafta içerisinde çözeceği belirtilen Gazişehir’de, yeni hocanın raporuna göre kadro planlamasına da başlayacak.


Kadrosunda bulunan Tugay Kaçar, Pierre Webo, Adam Stachowiak, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Murat Ceylan ve Muhammet Himmet Ertürk gibi pek çok oyuncu ile Mayıs ayı sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Gazişehir’in, bu oyunculardan hangileriyle yoluna devam edip, hangileriyle devam etmeyeceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç