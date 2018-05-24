Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon belirsizliği

Lig’de yer alacak olan Gazişehir Gaziantep takımında yeni sezon kadro planlamasının ve yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. takımda gidecek ve kalacak oyuncular konusu ise belirsizliğini koruyor.

Gazişehir Gaziantep’te sezonu tamamlayan kadroda yer alan futbolculardan 8’inin sözleşmesi bu ay sonu itibariyle sona erecek. kırmızı-siyahlılarda takımın önemli oyuncularından Tugay Kaçar, Pierre Webo, Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, ve Muhammet Himmet Ertürk’ün sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle sona eriyor. Bu futbolculardan Uğur Akdemir daha önce yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtirken diğer futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Gaziantep ekibinde kaleci Adam Stachowiak ile de yeni sezonda devam edilmeyeceği, önümüzdeki yıl için Osmanlıspor ile Süper lige veda eden ve yıllarca Gaziantepspor’un kalesini koruyan Karcemarskas’ın düşünüldüğü öne sürüldü.

Gazişehir’de sözleşmesi devam eden futbolcular ise Necati Yılmaz, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Serdar Deliktaş, Adama Ba, Ermin Zec, Del Valle, Okan Derici, Gürcan Gözüm, Fatih Durna, Gökhan Alsan, Samican Keskin, Prince Segbefia, Junior Jefferson ve Mehmet Erdem Uğurlu olarak sıralandı. Kırmızı-Siyahlı yönetimin yeni sezon planlamasına, kalacak ve gidecek oyunculara teknik direktör sorununu çözdükten sonra yeni hocadan gelecek rapora göre karar vereceği belirtildi.

Bu arada Gazişehir Gaziantep’te sezon sonu itibariyle takımdan ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri, Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Gençlerbirliği ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.