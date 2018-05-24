Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 10:27

Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon belirsizliği

Play-off finalini kaybederek önümüzdeki sezon da Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon belirsizliği

24 Mayıs 2018 10:27

Lig’de yer alacak olan Gazişehir Gaziantep takımında yeni sezon kadro planlamasının ve yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. takımda gidecek ve kalacak oyuncular konusu ise belirsizliğini koruyor.


Gazişehir Gaziantep’te sezonu tamamlayan kadroda yer alan futbolculardan 8’inin sözleşmesi bu ay sonu itibariyle sona erecek. kırmızı-siyahlılarda takımın önemli oyuncularından Tugay Kaçar, Pierre Webo, Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, ve Muhammet Himmet Ertürk’ün sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle sona eriyor. Bu futbolculardan Uğur Akdemir daha önce yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtirken diğer futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Gaziantep ekibinde kaleci Adam Stachowiak ile de yeni sezonda devam edilmeyeceği, önümüzdeki yıl için Osmanlıspor ile Süper lige veda eden ve yıllarca Gaziantepspor’un kalesini koruyan Karcemarskas’ın düşünüldüğü öne sürüldü.


Gazişehir’de sözleşmesi devam eden futbolcular ise Necati Yılmaz, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Serdar Deliktaş, Adama Ba, Ermin Zec, Del Valle, Okan Derici, Gürcan Gözüm, Fatih Durna, Gökhan Alsan, Samican Keskin, Prince Segbefia, Junior Jefferson ve Mehmet Erdem Uğurlu olarak sıralandı. Kırmızı-Siyahlı yönetimin yeni sezon planlamasına, kalacak ve gidecek oyunculara teknik direktör sorununu çözdükten sonra yeni hocadan gelecek rapora göre karar vereceği belirtildi.


Bu arada Gazişehir Gaziantep’te sezon sonu itibariyle takımdan ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri, Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Gençlerbirliği ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç