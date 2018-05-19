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19 Mayıs 2018 12:25

Gazişehir Gaziantep’ten taraftarına destek çağrısı

Bu akşam Spor Toto 1.

Gazişehir Gaziantep’ten taraftarına destek çağrısı

19 Mayıs 2018 12:25

Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, yayınladığı videoyla taraftarına destek çağrısı yaptı.


Spor Toto 1. Lig play-off finalinde bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.30’da oynanacak karşılaşma öncesi ’Süper Lig’e son 90 dakika’ sloganıyla resmi sosyal medya hesaplarından yöresel ezgilerin yer aldığı, taraftarların maça yetişmek için ellerindeki işleri bırakıp stada koşuştuğu bir video paylaşan kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep halkını desteğe çağırdı.


Gazişehir Gaziantep, bugün oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesini kazanması halinde Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olacak.




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