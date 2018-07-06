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06 Temmuz 2018 12:41

Gazişehir güç depoluyor

Spor Toto 1.

Gazişehir güç depoluyor

06 Temmuz 2018 12:41

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti.


İki haftadır yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden kırmızı-siyahlılar, günün ilk antrenmanını salonda güç depolama çalışmalarıyla gerçekleştirdi. Güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürerken, futbolcuların kendilerine özel olarak hazırlanan program dahilinde güç depolama çalışması yaptıkları belirtildi.


Çalışmalarını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın UEFA Pro Lisans kursunda olması nedeniyle yardımcı antrenörler önderliğinde yapan Gazişehir, hazırlıklarını bir süre daha kendi tesislerinde sürdürdükten sonra kamp yapacağı yere hareket edecek.




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