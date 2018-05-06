Gazişehir ligi 6. bitirdi

Ligde normal sezonun son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan kırmızı-siyahlılar karşılaşmayı 4-2’lik skorla kaybetti. Gazişehir’in bu maçtaki gollerini Sinan Osmanoğlu ve Himmet Ertürk kayderken, takımın genç oyuncularından Mirza Cihan, Fatih Durna ve Hüseyin Fıstıkçı bu sezon ilk kez forma giydi. Ligde 34 haftalık periyotta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi sezonu 53 puanla bitirirken, toplamda 57 gol atıp, kalesinde 38 gol gördü. Gazişehir’de normal sezonun en golcü ismi attığı 11 gol ile Özgürcan Özcan olurken, Gökhan Alsan 9, Pierre Webo ve Yonathan Del Valle 7’şer gol atarak gol katkısı yüksek diğer oyuncular oldu.

Kalpar’la başladılar, Sözeri’yle bitirdiler

Sezona Hüseyin Kalpar yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım 7. hafta itibariyle Kalpar’la yollarını ayırıp Erkan Sözeri’yi takımın başına getirmişti. Ligin ilk yarısında vasat bir performans sergileyen Gazişehir, ikinci devre itibariyle en başarılı takım olmuş ve bitime iki hafta kala play-off oynamayı garantilemişti.

Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Gazişehir, Cuma günü Gaziantep Kalyon Stadı’nda saat 21.00’de play-off ilk maçında Boluspor’u konuk edecek. Bu maçın rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadında oynanacak. Bu karşılaşmalar sonrası tur atlayacak ekip Play-Off finalinde Ümraniyespor-B.B. Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak final maçı sonrası üstün olan takım hem Süper Lig biletini hem de şampiyonluk kupasını alacak.