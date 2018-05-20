Gazişehir penaltılarda yıkıldı

Lig play-off final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Gazişehir Gaziantep normal süresi ve uzatmaları golsüz geçilen maçta penaltıları 5-4 kaybederek süper lig şansını kaybetti.
Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ında binlerce taraftarın izlediği maçtan boynu bükük ayrılan Gazişehir Gaziantep taraftarını hüsrana uğrattı. Dev ekrandan maçı izleyen Gaziantepliler penaltı atışları sonucu Süper Lig şansını kaçırınca büyük üzüntü yaşadı.
Penaltı atışları boyunca heyecanlı anlar yaşayan Kırmızı-Siyahlı taraftarlar, Erzurumspor’un Süper Lig biletini almasıyla alanı terk etti.