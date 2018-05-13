Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 17:01

Gazişehir play-off hazırlıklarına Bolu’da devam edecek

Gazişehir Gaziantep, Boluspor ile deplasmanda oynayacağı Play-Off yarı final ikinci karşılaşması hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

Gazişehir play-off hazırlıklarına Bolu’da devam edecek

13 Mayıs 2018 17:01

Rövanş karşılaşması için bugün Bolu’ya hareket eden Gazişehir Gaziantep, kendi sahasındaki ilk maçı son dakika golü ile 1-0 kazanmıştı.


Gaziantep’teki son antrenmanını Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştiren Kırmızı-Siyahlıların çalışması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Gazişehir tesislerinde 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayıp, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.


Salı günü Bolu Atatürk Stadı’nda saat 20.00’da oynanacak play-off yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını bu kentte sürdürecek olan Gazişehir Gaziantep, avantajlı bir skor alıp Bursa’da oynanacak finale adını yazdırmak istiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç