Gazişehir play-off hazırlıklarına Bolu’da devam edecek

Rövanş karşılaşması için bugün Bolu’ya hareket eden Gazişehir Gaziantep, kendi sahasındaki ilk maçı son dakika golü ile 1-0 kazanmıştı.

Gaziantep’teki son antrenmanını Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştiren Kırmızı-Siyahlıların çalışması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Gazişehir tesislerinde 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayıp, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Salı günü Bolu Atatürk Stadı’nda saat 20.00’da oynanacak play-off yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını bu kentte sürdürecek olan Gazişehir Gaziantep, avantajlı bir skor alıp Bursa’da oynanacak finale adını yazdırmak istiyor.