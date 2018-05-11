Gazişehir Play-Off hazırlıklarını tamamladı

Lig Play-Off yarı final ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Gazişehir tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlarken son bölümde maça yönelik taktik varyasyonlar gerçekleştirildi. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman sırasında futbolcuların neşeli hali dikkat çekti. Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.

Gazişehir Gaziantep FK-Boluspor maçı bugün saat 21.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak.