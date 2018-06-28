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28 Haziran 2018 19:14

Gazişehir yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Gazişehir yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

28 Haziran 2018 19:14

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlılarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlılar sıcak havaya rağmen yoğun tempoya devam ediyor.


Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde sürdüren Gazişehir, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlarken koordinasyon çalışmaları ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla son buldu. Hazırlıklarını bir süre daha kendi tesislerinde sürdürecek olan kırmızı-siyahlı ekip kamp dönemine kadar günü çift antrenmanla geçirecek.


Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Gazişehir’in önümüzdeki hafta önemli isimlere imza attıracağı iddia edildi. Bu arada Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın ise yarın basın mensuplarıyla tanışma toplantısı gerçekleştireceği ve bu toplantıda pek çok konuda açıklamalarda bulunması bekleniyor.




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