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31 Mayıs 2018 12:43

Gazişehir’de Gökhan Alsan’ın sözleşmesi uzatıldı

Spor Toto 1.

Gazişehir’de Gökhan Alsan’ın sözleşmesi uzatıldı

31 Mayıs 2018 12:43

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep yeni sezon çalışmalarına yavaştan başlarken, ilk transfer adımını yıldız oyuncusu Gökhan Alsan ile 2 yıllık sözleşme uzatarak attı.


Kırmızı-siyahlılarda önümüzdeki yıla yönelik hazırlıklar başlarken teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu belirsizlik nedeniyle kadrosundaki yıldız isimleri kaybetmek istemeyen Gazişehir Gaziantep geride bırakılan sezonun en iyi oyunculardan Gökhan Alsan’la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyuran Gökhan Alsan, "Daha güzel günler için, şampiyonluk için kulübüm Gazişehir Gaziantep ile 2 yıl daha devam ediyorum. Rabbim utandırmasın" dedi.


Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep formasıyla lig ve kupa dahil toplam 35 maça çıkan Gökhan Alsan 9 gol atma başarısı göstererek etkili bir performans sergilemişti.




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