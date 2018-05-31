Gazişehir’de Gökhan Alsan’ın sözleşmesi uzatıldı

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep yeni sezon çalışmalarına yavaştan başlarken, ilk transfer adımını yıldız oyuncusu Gökhan Alsan ile 2 yıllık sözleşme uzatarak attı.

Kırmızı-siyahlılarda önümüzdeki yıla yönelik hazırlıklar başlarken teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu belirsizlik nedeniyle kadrosundaki yıldız isimleri kaybetmek istemeyen Gazişehir Gaziantep geride bırakılan sezonun en iyi oyunculardan Gökhan Alsan’la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyuran Gökhan Alsan, "Daha güzel günler için, şampiyonluk için kulübüm Gazişehir Gaziantep ile 2 yıl daha devam ediyorum. Rabbim utandırmasın" dedi.

Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep formasıyla lig ve kupa dahil toplam 35 maça çıkan Gökhan Alsan 9 gol atma başarısı göstererek etkili bir performans sergilemişti.