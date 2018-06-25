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25 Haziran 2018 17:16

Gazişehir’de ilk transfer Yalçın Kılınç

Gazişehir Gaziantep, son olarak İstanbulspor forması giyen Yalçın Kılınç ile anlaşmaya vardı.

Gazişehir’de ilk transfer Yalçın Kılınç

25 Haziran 2018 17:16


Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk transferini yaptı. Son olarak İstanbulspor’da top koşturan Yalçın Kılınç’ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlıların konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor’da forma giyen defans oyuncusu Yalçın Kılınç ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Yalçın Kılınç’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


29 yaşında olan Kılınç, profesyonel futbol kariyerine Feriköyspor’da başladı. Defansın her bölgesinde forma giyebilen tecrübeli futbolcu, aktif futbol kariyerini yaklaşık 5 yıldır İstanbulspor’da sürdürüyordu. Sol ayağını iyi kullanmasıyla ön plana çıkmayı başaran Yalçın Kılınç, İstanbulspor formasıyla 139 resmi müsabakaya çıkarken 4 kez de gol sevinci yaşadı.


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktör’ü Yalçın Koşukavak’ın geçen sezonlardan öğrencisi olan Kılınç, bu sezon da kırmızı-siyahlı forma altında genç teknik adamla çalışmaya devam edecek.




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