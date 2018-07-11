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11 Temmuz 2018 13:15

Gazişehir’de kombineler satışa çıkıyor

Spor Toto 1.

Gazişehir’de kombineler satışa çıkıyor

11 Temmuz 2018 13:15

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep’te 2018-2019 sezonu kombine kart satışları gelecek hafta başlayacak. Lig 2018-2019 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen kırmızı-siyahlılar, yeni sezon kombine kart fiyatlarını da belirledi.


Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızı sezon boyunca desteklemek isteyen taraftarlarımız, Maraton Tribünler için 150 TL, VIP Tribün için ise 300 TL ödeyerek bir sezon boyunca tüm karşılaşmalarda geçerli olacak kombine kartlarını satın alabilecekler. Ziraat Türkiye Kupası ve Lig’de oynanacak olan karşılaşmalarda geçerli olan kombine kartlarının yüklenebilmesi için taraftarlarımızın passolig kartlarının olması zorunludur" denildi.


Gazişehir’in kombine kart satışları 17 Temmuz Salı günü başlayacak.




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