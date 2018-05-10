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10 Mayıs 2018 10:35

Gazişehir’de play-off hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’e yükselme yolunda play-off mücadelesi verecek olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazişehir’de play-off hazırlıkları sürüyor

10 Mayıs 2018 10:35


Spor Toto 1. Lig play-off turunda yarın saat 21.00’de Kalyon Stadyumu’nda Boluspor’u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlılar kendi tesislerinde yoğun çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken ana bölümde ise gruplar halinde farklı antrenmanlar yapılıp ayak tenisi oynandı.


Hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Gazişehir, yarınki maç için kampa girip maç saatini bekleyecek.




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