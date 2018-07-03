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03 Temmuz 2018 17:59

Gazişehir’de Yalçın Koşukavak, UEFA Pro-Lisans kursunda

Spor Toto 1.

Gazişehir’de Yalçın Koşukavak, UEFA Pro-Lisans kursunda

03 Temmuz 2018 17:59

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, UEFA Pro-lisans kursuna katılmak için takımının kendi tesislerinde sürdürdüğü yeni sezon kampından ayrıldı.


Koşukavak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu’nun ilk etabına katılan az sayıdaki teknik direktör arasında yer aldı.


TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 15 Temmuz’a kadar sürecek ve Sergen Yalçın ile Ayhan Akman gibi tanınmış isimlerin yer aldığı kursta Gazişehir’in teknik patronu Yalçın Koşukavak da yer alıyor.


Yaklaşık bir ay önce Gazişehir’e imza atan ve iki haftadır takımını günde iki antrenman yaptırarak yoğun bir tempoda çalıştıran Koşukavak, bu kurs nedeniyle futbolcularını yardımcılarına emanet etti.


Kursa katılan diğer isimler ise Arif Ufuk Kahraman, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan, Mehmet Kenan Öztürk, Osman Akyol, Murat Aslan, Mustafa Gürsel, Önder Engin, Recep Karatepe, Recep Umut, Veyis Kanber ve Volkan Kazak olarak sıralandı.




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