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05 Haziran 2018 14:51

Gazişehir’den Sözeri’ye teşekkür mesajı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü takıma play-off oynatan Teknik Direktör Erkan Sözeri’ye teşekkür etti.

Gazişehir’den Sözeri’ye teşekkür mesajı

05 Haziran 2018 14:51


Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızda 2017-2018 sezonunda görev yapan ve sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktör Erkan Sözeri’ye kulübümüzdeki görev süresi boyunca vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Geride bıraktığımız sezonun 7.haftasında takımın başına geçen ve takımı Play-Off finaline kadar taşıyan Sözeri, penaltı atışları sonucu kaybedilen final maçının ardından sözleşmesinin sona ermesiyle Gazişehir’den ayrılmış, Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamıştı.




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