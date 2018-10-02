Gazişehir'in Avrupa kupasında rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi Avrupa Kupası EuroLeaue 3'de temsil edecek olan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının rakipleri belli oldu.

Türkiye'den Gazişehir Gaziantep BŞB, Yunanistan'ın Megas Alexasandros 94, İspanya'nın Mideba Ekstremadura, Fransa'nın Handi Sud Basket Marseille, Fransa'nın Capsaa takımları mücadele edecek. Maçlar 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak.

Tekerlekli sandalye Basketbol Süper Liginde mücadele eden ve her geçen gün çıtayı yükselten Gazişehir Gaziantep BŞB, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, aynı başarıyı Avrupa Kupalarında da göstermek istiyor.

Türkiye'den Gazişehir Gaziantep BŞB, Yunanistan'ın Megas Alexasandros 94, İspanya'nın Mideba Ekstremadura, Fransa'nın Handi Sud Basket Marseille, Fransa'nın Capsaa takımları mücadele edecek. Maçlar 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak.

Avrupa Kupası EuroLeaue 3'de C Grubunda mücadele edecek olan Gazişehir, geçen yıl ön eleme maçlarında üstün bir başarı göstererek şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmişti.

İlk kez yurt dışına çıkararak Uluslar arası Arenada Gaziantep'i ve Türkiye'yi temsil edecek olan Gazişehir Gaziantep BŞB, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu gruptan lider çıktığı takdirde final grubuna katılacak ve şampiyonluk kupası için mücadele edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu'nun “Göz bebeğimiz” diye nitelendirdiği Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda, bir yandan önümüzdeki hafta başlayacak Süper Lig'in heyecanı, diğer yandan da Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olmanın heyecanı yaşanıyor.

Takım Genel Menajeri Ramazan Taşkın ve Antrenör Muharrem Karakafa, yaptıkları açıklamada, “Avrupa Kupası EuroLeaue 3'da üç grup yer alıyor. Biz Gazişehir takımı olarak C Grubunda mücadele edeceğiz. Grupta bizimle beraber 5 takım yer alıyor. Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Fransa'dan iki takım bu grupta liderlik için ter dökecek. Daha önce Avrupa'ya çıkmadığımız için hiçbir takım hakkında net bilgimiz yok. Ama isimlerini duyuyoruz. Hepsi iyi takımlar. Rakiplerimizin durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim iyi olmamız ve rakiplerimiz karşısında iyi mücadele ederek maçları kazanmak. Hedefimiz bu gruptan lider çıkarak finallere kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştular.