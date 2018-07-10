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10 Temmuz 2018 16:59

Gazişehir’in fikstürü belli oldu

Gazişehir Gaziantep’in de yer aldığı Spor Toto 1.

Gazişehir’in fikstürü belli oldu

10 Temmuz 2018 16:59

Lig’de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon fikstürüne göre Gazişehir’in ilk hafta rakibi Denizlispor oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.


Sezona Süper Lig hedefiyle girmek isteyen Gazişehir Gaziantep çekilen fikstüre göre ilk hafta deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar kendi sahasındaki ilk karşılaşmayı ise ikinci haftada İstanbulspor ile yapacak.


10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak olan 1. Lig’de 2018-2019 sezonunda, ilk yarı 23 Aralık 2018’de sona erecek, ikinci yarı 18 Ocak 2019’da başlayacak. Ligde sezon ise 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanmış olacak. 1.Lig’de çekilen fikstür sonucu ilk haftanın programı şöyle:



Denizlispor-Gazişehir Gaziantep


Gençlerbirliği-Hatayspor


Balıkesirspor Baltok-Altınordu


Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor


Giresunspor-Eskişehirspor


Boluspor-Osmanlıspor


Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor


Altay-Ümraniyespor


İstanbulspor-Afjet Afyonspor



Gazişehir Gaziantep’in fikstürü ise şöyle:


1.Hafta / Denizlispor-Gazişehir Gaziantep, 2.Hafta / Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor A.Ş. 3.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor, 4.Hafta / Hatayspor-Gazişehir Gaziantep, 5.Hafta/Gazişehir Gaziantep-Altınordu A.Ş., 6.Hafta / Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep, 7.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor, 8.Hafta / Elazığspor-Gazişehir Gaziantep, 9.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor, 10.Hafta / Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep, 11.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Altay, 12.Hafta / Adanaspor A.Ş.-Gazişehir Gaziantep, 13.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Boluspor, 14.Hafta / Giresunspor-Gazişehir Gaziantep, 15.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok, 16.Hafta / Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep ve 17.Hafta / Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor olarak gerçekleşti.




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