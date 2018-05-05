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05 Mayıs 2018 23:12

Gazişehir’in rakibi Boluspor

Spor Toto 1.

Gazişehir’in rakibi Boluspor

05 Mayıs 2018 23:12

Lig’de 34. hafta maçlarının ardından Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Ligi altıncı sırada bitiren Gazişehir Gaziantep, lig üçüncüsü Boluspor’la eşleşti.


Ligde bugün oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-2 kaybeden kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 6. olarak ligi üçüncü bitiren Boluspor’a rakip oldu. Diğer Play-Off eşleşmesinde ise Ümraniyespor ile B.B. Erzurumspor birbirine rakip oldu. Bu arada eşleşmelerin netleşmesinden sonra Gazişehir’in, Boluspor ile çift maç üzerinden oynayacağı Play-Off yarı final maçlarının programı da belli oldu.



11 Mayıs Cuma


Saat: 21:00


Stat: Gaziantep Kalyon


Gazişehir GFK - Boluspor



15 Mayıs Salı


Saat: 20:00


Stat: Bolu Atatürk


Boluspor - Gazişehir GFK




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