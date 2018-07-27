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27 Temmuz 2018 11:32

Gaziulaş’ta sendika gerginliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘nin toplu ulaşım işletmeciliğini yürüten Gaziulaş ‘ta işten çıkartılan TÜMTİS’e üye 11 kişiden 9’unun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde görevlerine geri döndü.

Gaziulaş’ta sendika gerginliği

27 Temmuz 2018 11:32

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘nin toplu ulaşım işletmeciliğini yürüten Gaziulaş ‘ta işten çıkartılan TÜMTİS’e üye 11 kişiden 9’unun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde görevlerine geri döndü.


Daha önce görevlerine 2 kez son verilen TÜMTİS sendikasına bağlı 9 personel Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeniden görevlerine döndüler. Personellerin iş başı yapmasının ardından yaklaşan toplu iş sözleşme dönemi öncesinde 217 personel Öz Taşıma İş Sendikasından istifa ederek TÜMTİS sendikasına üye oldular.


Bu gelişme üzerine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım işletmeciliğini yürüten iştiraki Gaziulaş personelleri arasındaki sendika gerginliği yaşanmaya başlandı. İkiye bölünen personeller arsında sık sık görevlendirme tartışmalarının yaşandığı öğrenildi.


Yürürlükteki toplu iş sözleşmesini imzalayan Öz Taşıma İş Sendikası ile önceki dönem yetki sahibi olan TÜMTİS Sendikasının arasındaki çoğunluğu alma yarışının personeller arasında iş huzurunu bozduğu ve işletme hizmetlerine yansıdığı belirtiliyor.


15 Temmuz 2017 sonrası toplu ulaşımda yapılan zorunlu çalışma sistemi değişikliğinin ardından yönetimle karşı karşıya gelerek işe çıkmaması sebebiyle görevden alınan 9 personel, bir süre sonra görevlerine iade edildiler. İşyeri huzurunu bozmaları ve diğer personellerle çatışmaları sebebiyle görevlerine yeniden son verilen işçiler 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Seçimi öncesi işlerini başına ikinci kez döndü.


Sendika üyeliğine hız verdiler


Görevlerine dönen 9 personel bu defa iş yerinde sendikal örgütlenme hız verdi. Bir ay içerisinde 217 kişi Öz Taşıma İş Sendikasından istifa ederek TUMTİS’e üyelik kaydı yaptırdı. Bu gelişmelerin ardından Gaziulaş’ta aynı araçta çalışan şoförler arasında bile her gün gerginlikler yaşandığını ve toplu ulaşım hizmetinde aksamalara neden olduğunu ifade ettiler.


Yönetimin personellerin sendikal çalışmalarını iş huzurunu bozucu boyutlara ulaşmaması için personelleri ikaz ettiği ancak toplu iş sözleşmesi yaklaştıkça gerginliğin tırmandığı belirtiliyor.


Gaziantep Öz Taşıma İş Sendikasına üye olmadıkları için işten çıkartıldığını iddia eden personellere HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve TÜMTİS Sendikası destek vererek konuyu meclise taşımışlardı.




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