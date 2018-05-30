Gazze, Kudüs ve Gaziantep ve Suriye’de ortak iftar heyecanı

Gaziantep’te bir restoranda düzenlenen iftar programına Gazze, Kudüs ve Suriye’de kurulan iftar sofralarından canlı bağlantı yapılarak, yaşanan heyecan paylaşıldı. Gazinatep’teki programa Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve çok sayıda davetli katıldı.

"İyiliğin hakim olması için mazlumlara yardım ulaştırıyoruz"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut dünyada iyiliğin ve kardeşliğin hakim olmasını dileyerek, "Bugün Rabbim rahmetini bol gönderdi üzerimize. Biraz önce bugün Gazze’de iftar yaptık, bugün Mescid-i Aksada iftar yaptık ve şu anda Suriye’de iftarımız devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında gönül coğrafyamızda insani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Gazze’de 5 bin kişiye, Kudüs’te 4 bin ve Suriye’de bir o kadar insana iftar sofraları ve gönül sofraları kurduk. Türkiye’de cennet vatanımızda yine aynı şekilde iftar verdik ve vermeye devam ediyoruz. İyiliğin ve kardeşliğin hakim olması için din, dil, ırk, coğrafya ve mezhep ayrımı yapmadan mazlum olan insanlara yardım ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Ramazan boyunca da gençlik ile kadın kolları ve bütün birimlerimiz, gönüllü kardeşlerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye içinde gıda kolisi, iftar sofraları kuruyoruz. Yine gençlik kolları gönüllüsü kardeşlerimiz kavşaklarda ve yollarda iftar saatinde iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriyorlar. Filistin, Suriye ve Afrika ülkelerine de kardeş iftar sofraları kuruyoruz” dedi.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, ”Gerçekten duygu yüklü bir iftar programına katıldık. Gönlümüz yüreğimiz Gazze’ye ve Mescid-i Aksaya gitti. Çok hüzünlendik. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ayrıca oraya destek veren yardımcı olan bütün insanlarımızdan ve bu yardımlara vesile olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneğine de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Dileriz ki bütün İslam Alemi Türkiye gibi oranın problemlerine duyarsız kalmasın” diye konuştu.

Öte yandan iftar programının sonunda Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut tarafından yetim çocuklara hediyeler verildi.