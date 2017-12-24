GBC Başkanı Kurt’tan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Gaziantep’in bağımsızlık mücadelesinin tarihte ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, Gaziantep’in kurtuluşunun yalnızca bölgeye değil dünyaya örnek olduğunu söyledi. Kurt, mesajında, “Bağımsızlık mücadelesiyle kendi topraklarını savunan Gazianteplilerin bugün de aynı ruhu taşıdığına inanıyorum. Hiçbir yerden destek almadan 6 bin 317 şehit vererek şanlı bir mücadele veren bu kent, dün olduğu gibi bugün de ‘Gazi’lik unvanını taşımanın gururunu yaşıyor. Gazi şehrimiz o yıllarda nasıl bir işgal girişimi ve buna karşı bir istiklal mücadelesi verdiyse bugün de yaşamakta olduğumuz durum benzer bir konumdadır. 96 yıl önce tek yürek olup topraklarını koruyan Gaziantep, bugün de özellikle bölgede oynanan oyunlara ve teröre karşı sert duruşu ile o dönemin ruhunu taşıdığını ispat ediyor. Destansı bir mücadele eden Gaziantep halkının kurtuluş gününü gururla kutluyorum. Vatan ve bayrak aşkı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize ve kahraman halkımıza saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.