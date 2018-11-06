Geçirdiği kazadan iki ay sonra hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde ağustos ayında geçirdiği kazada ağır yaralanan ve tedavisi Gaziantep'te devam eden İbrahim Demir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde ağustos ayında yaşanan kazada, 52 yaşındaki İbrahim Demir ile eşi Zübeyde Demir elektrikli bisikletle seyir halindeyken ara sokaktan aniden çıkan dolmuş minibüsünün çarpması sonucu yararlandı. Kazanın ardından Zübeyde Demir, Osmaniye İbni Sina Hastanesine kaldırılırken 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan İbrahim Demir ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. 18 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi gören İbrahim Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Demir'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.