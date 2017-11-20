“Geleceğin için sen de pedalla” adlı proje yaygınlaşacak

Toplantıda, seçilen bir pilot bölgede öğretmenlere bisikletin farkındalığı hakkında eğitim verilmesi, okullara, alışveriş merkezlerine, cami önleriyle semt pazarlarına bisiklet park yeri ve bisiklet bağlantı yollarının yapılması proje hedefleri arasına alındı.

Ortak proje çalışması başlatıldı

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün bisiklet yolu projesiyle kent içinde bisiklet kullanımında farkındalığı artırmak amaçlandı. Bu doğrultuda, Bisikletliler Derneği’yle “Geleceğin İçin Sen De Pedalla” adlı ortak bir proje başlatıldı.

Bisiklet her alanda önemli

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilgili belediye yöneticilerinin katıldığı proje tanıtım toplantısında konuşan Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet farkındalığını oluşturmak için bisikletin her alanda önemli olduğunu vurgulayarak, sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi, doğal afet ve güvenlik açısından bisikletin farklı bir fonksiyonu bulunduğundan bahsetti.

Kent içi trafiğin rahatlamasında bisikletin etkisinin büyük olduğunu söyleyen Suyabatmaz, sürdürülebilir sağlıklı bir kent oluşturarak, kaliteli bir yaşam için bisikletin artık kentlerin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı.